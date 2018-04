Serghei Lavrov: Scutul antirachetă conduce la acţiuni periculoase "Riscul este ca disponibilitatea unui scut antiracheta poate da nastere unui sentiment detestabil de invincibilitate si impunitate si, prin urmare, sa motiveze Washingtonul spre noi etape unilaterale periculoase pentru atingerea obiectivelor sale la nivel global si regional, ocolind Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite si in detrimentul bunului simt, asa cum a facut deja de doua ori in ceea ce priveste Siria, prin atacarea cu rachete a acestui stat suveran, sub pretexte fortate", a declarat ministerul. Lavrov a adaugat ca "crearea iresponsabila a sistemului de scut antiracheta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Scutul antiracheta ofera Statelor Unite un sentiment gresit de impunitate si conduce la actiuni periculoase, complicand relatiile in regiunea euro-atlantica, dar si in zona Asia-Pacific, a declarat Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, citat de agentia de stiri Tass.

