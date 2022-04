Serghei Lavrov, ministrul de externe rus, susține ca negocierile cu Ucraina ”treneaza” si ca nu a primit inca un raspuns din partea Kievului asupra propunerilor formulate de Rusia cu cinci zile in urma, relateaza agentiile AFP si EFE. Seful diplomatiei ruse este in continuare sceptic cu privire la dorinta liderilor ucraineni de a continua aceste negocieri, mai ales dupa ce președintele Vadimir Zelenski spune ca nu a ajuns la el ultima oferta de pace a Rusiei. ”Mi se pare straniu cand aud in fiecare zi declaratii (…), inclusiv ale presedintelui (ucrainean Volodimir Zelenski) si ale consilierilor…