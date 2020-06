Ministrul rus de externe Serghei Lavrov efectueza joi o vizita oficiala la Belgrad intr-un gest de sprijin pentru presedintele Aleksandar Vucic inaintea alegerilor parlamentare si negocierilor privind Kosovo initiate in mod surprinzator de SUA, relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. Vucic a declarat ca a primit din partea lui Lavrov informatii despre aceste viitoare discutii ce provoaca ''ingrijorari suplimentare''. ''Ne confruntam cu o perioada de mare presiune in cadrul unor planuri despre care am fost informati oficial si neoficial'', a spus presedintele sarb la o conferinta de presa dupa…