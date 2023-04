Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a condamnat decizia Statelor Unite de a refuza vizele de intrare pentru jurnaliștii ruși care urmau sa se deplaseze la New York pentru a acoperi calatoria sa in aceasta țara, afirmand ca SUA s-au „speriat”. „Eram sigur ca de data aceasta lucrurile vor fi diferite,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a incercat o data in plus sa dea vina pe Occident pentru razboiul din Ucraina, insa participantii la „Dialogul Raisina”, o conferinta pe teme geopolitice care a avut loc vineri la New Delhi, si-au facut simtit dezacordul, transmite sambata DPA, conform Agerpres.…

- Statele Unite si Coreea de Sud au desfasurat vineri exercitii pentru a doua oara intr-o saptamana cu unele dintre cele mai recente avioane de razboi, in ciuda plangerilor Coreei de Nord ca manevrele cresc tensiunile in peninsula, relateaza Reuters. Cele doua tari au efectuat un exercitiu aerian comun…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat joi ca fortele ruse vor raspunde livrarii de arme cu raza de actiune lunga Kievului de catre Occident si vor impinge fortele ucrainene si mai departe de frontierele ruse, prin creare unei zone-tampon, informeaza Reuters si AFP.

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, susține ca rușii și ucrainenii negociasera un acord de pace, in martie 2022, dar țarile din Occident s-au opus și au indemnat Ucraina sa lupte in continuare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…