Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov considera ca Occidentul colectiv, condus de Statele Unite, incearca sa-și mențina pozițiile de lider in lume, dar le pierde treptat, astfel incit multipolaritatea se va stabili in orice caz. Ministrul a afirmat acest lucru la Lecturile Primakov, transmite un corespondent Lenta.ru. Potrivit acestuia, scopurile comunitații mondiale in lupta impotriva Occ