Serghei Lavrov: Nu va exista „niciun fel de milă și iertare” pentru asasinii Dariei Dughina Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat marți ca nu poate exista „mila și iertare” pentru cei care se afla in spatele morții fiicei ideologului Aleksander Dughin, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Vladimir Putin, relateaza Newskeek . Daria Dughina, in varsta de 29 de ani, a murit sambata seara in explozia unei mașini la periferia Moscovei, iar Comitetul de Investigații din regiunea Moscovei a atribuit explozia unei bombe plasate in vehicul. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a acuzat luni serviciile secrete ucrainene de organizarea atacului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

