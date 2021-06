Serena si Andrei Banuta doar ce au lansat Mon Ami #RaTaTa

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce la inceputul acestui an timișoreanca Diana Ivan a lansat prima ei piesa, „Where My Heart Seems to Guide Me”, tinara solista in varsta de 16 ani revine in fața publicului cu o colaborare inedita. E vorba de un proiect online materializat prin piesa „Just for us“, interpretata de artistul Ricochet…

- Culture III este al patrulea album de studio al trio-ului american de hip hop Migos. Albumul prezinta apariții de la Drake, Cardi B, Polo G, Future, Justin Bieber, Juice Wrld, Pop Smoke și YoungBoy Never Broke Again. Materialul preceda albumului lor din 2018, Culture II, și servește drept concluzie…

- La cei 10 ani ai sai, Bianca Maria Tufanoiu, originara din comuna Vanatori, a lansat deja doua piese pe Youtube, fiind in lucru și cea de-a treia. De mica i-a placut muzica, jucaria preferata fiind microfonul. Cu doua zile inainte de implinirea varstei de 9 ani, mama Biancai Tufanoiu i-a facut fetei…

- Cleopatra Stratan iși bucura fanii cu o noua poducție muzicala. „Ceasul bate iar” este cea de-a doua melodie de pe EP-Vorba de tine. Versurile și muzica ii aparțin artistei, iar de orchestrare s-a ocupat logodnicul ei, Edward Sanda, scrie SHOK.MD.

- Tanarul DJ, Andrei Simea a lansat “Summerish”, o piesa care, cu siguranța, ne duce direct cu gandul la vara, plaja și mult soare. Andrei Simea este din orașul Zalau și a facut primul pas spre o cariera in muzica in 2014, la un festival local din zona. Tot in 2014 și-a inceput rezidențiatul la Vintage…

- SENET iși face debutul in peisajul muzical romanesc cu „Jumatați”. „Jumatați” vorbește despre iubire, dar nu este clasica piesa de dragoste, ci este o piesa dance cu Spike și Killa Fonic protagoniști, așa cum nu i-ai mai auzit pana acum. Energia piesei pastreaza elementele de urban care i-au consacrat…

- Artistul timișorean K-riga a lansat o noua piesa, care poarta numele de „Croaziera”, melodia beneficiind de un videoclip realizat de Alex Manderseit și de mixajul și masterul lui Lukinich Atilla de la DSPro Studio. „Noua mea piesa s-a nascut in timp ce eram intr-o pauza la locul de munca și am hotarat…

- Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost compusa și produsa de Nane, Costel Domințeanu și Alex Cotoi, iar versurile au fost scrise de Nane. „M-am gandit la Delia inca de cand am scris…