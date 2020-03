La 25 km de București, in satul Caciulați, județul Ilfov, Claudiu Titiliuc, un tanar de 29 ani, de profesie inginer horticulor, duce mai departe afacerea tatalui sau. Aici produce o gama diversificata de flori la ghiveci pentru terase, gradini si balcoane. In cele trei sere automatizate pe care le deține acum este sezonul zambilelor, panselutelor si muscatelor. Toate așteapta cuminți luna lui Marțișor. In fiecare sezon gama de flori este variata Serele au fost construite in urma cu 20 de ani de tatal sau Liviu Titiliuc, insa de atunci și pana in prezent au fost modernizate și accesorizate cu aparatura…