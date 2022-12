Zeci de persoane au fost internate in spital, in Serbia, dupa ce un tren ce transporta amoniu a deraiat, in orasul Pirot, din sud-estul tarii. In zona a fost decretata stare de urgenta, dupa ce ultimele 20 de vagoane ale marfarului ce transporta amoniu au deraiat, in formeaza Rador.

