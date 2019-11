Stiri pe aceeasi tema

- Potentialul atacator, care a tras doua focuri in tavan in timp ce era dezarmat, a fost arestat ulterior, a precizat RTS, informeaza Agerpres. Potrivit media sarbe, barbatul implicat in incident este bolnav psihic. Totusi, el mai avea asupra sa si explozibili, precum si un pistol. Barbatul…

- Un barbat a dat navala vineri intr-un liceu din centrul Serbiei arborand o pusca de asalt, insa un profesor a reusit sa il dezarmeze inainte sa apuce sa raneasca pe cineva, relateaza dpa, citand postul public RTS.

- Incidentul a avut loc marti, in timp ce primarul se afla la scoala din Leucusesti, acolo unde urmarea evolutia lucrarilor de renovare a unitatii de invatamant. Agresorul stia ca primarul se afla la scoala si a venit special pentru a-i reprosa ca nu i-a tras apa curenta in gospodarie. Imediat dupa, barbatul…

- Un tanar care a intrat in sala de clasa cu o pușca a fost dezarmat de un profesor care l-a imbrațișat și calmat pana la sosirea poliției, potrivit abcnews.go.com. Imaginile uluitoare au fost facute publice de oamenii legii din Portland. Tanarul avusese o cadere nervoasa, dar totul s-a terminat cu bine…

- Incident la o școala din Lugoj, miercuri, 9 octombrie, intr-o pauza. Un elev s-a batut cu un profesor. Se pare ca amandoi au… lovit. Camerele de supraveghere, care au surprins incidentul, vor arata ce s-a intamplat… Incidentul a avut loc la Liceul Aurel Vlaicu din Lugoj, miercuri, intr-o pauza. Cei…

- Directorul general al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime (CNAPM), Daniela Serban, a declarat joi, la Belgrad, in cadrul celei de-a XIII-a editii a Zilei Portului Constanta, ca in primul semestru din acest an, traficul total dintre Portul Constanta si Serbia a fost de aproape 5 milioane…

- Numarul elevilor din România scade de la un an la altul și cu toate acestea ramânem în topul aglomerației de elevi pe cap de profesor. Acest fapt scade automat calitatea actului educativ.

- Delia Dumitrescu (16 ani) este mezina echipei de seniori care a reprezentat Romania la Olimpiada de Geografie a Europei Centrale, de Sud si de Sud-Est de la Belgrad, din Serbia, si a obtinut aurul. Eleva spune ca pentru o astfel de competitie trebuie sa ai o vasta cultura generala in primul rand.