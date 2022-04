Serbia și Kosovo poartă discuții pentru a rezolva disputa privind plăcuțele de înmatriculare Liderii din Serbia și Kosovo au purtat discuții de ultima ora pentru a rezolva o disputa privind placuțele de inmatriculare a vehiculelor, scrie Euronews. Tensiunile dintre cele doua parți s-au accentuat anul trecut, dupa ce Kosovo a cerut ca mașinile sarbești care trec frontiera sa cumpere placuțe de inmatriculare temporare. Acest lucru a fost un raspuns la faptul ca Serbia ceruse deja ca vehiculele din Kosovo sa faca același lucru. S-a ajuns la un acord temporar pentru a permite vehiculelor sa treaca frontiera daca simbolurile de stat de pe placuțele de inmatriculare erau acoperite. Dar acest… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Rublev, numarul 8 mondial, considera ca excluderea jucatorilor rusi si belarusi de la editia din acest an a turneului de la Wimbledon, din cauza conflictului din Ucraina, este „total discriminatorie”.„Motivele pe care ni le-au oferit (organizatorii de la Wimbledon – n.red) nu au niciun sens,…

- Imagini filmate cu drona arata un complex de apartamente distrus in centrul orașului portuar asediat Mariupol, din estul Ucrainei, care a fost scena unor lupte aprige intre armata rusa și forțele ucrainene care apara orașul. Pe parcursul saptamanilor de lupte, infrastructura din Mariupol a suferit pagube…

- Un barbat și fiica lui au fost uciși cu zeci de lovituri de cuțit. Principalul suspect este chiriașul, iar acesta a fost reținut. Chriașul a marturisit ca motivul pentru care i-a omorat pe cei doi a fost faptul ca voiau sa il dea afara din casa. Barbatul nici nu a mai stat pe ganduri și i-a injunghiat…

- Aleksandar Vucic a fost reales președinte al Serbiei, caștigand detașat alegerile din ziua de duminica, 3 aprilie 2022. Dupa numararea a peste 90 la suta din voturi, Comisia Electorala a Serbiei a anunțat, luni, ca președintele in funcție a obținut 59,55 la suta din voturi. Principalul contracandidat…

- Chiar daca in ultima vreme tensiunile dintre SUA și Rusia au crescut semnificativ, pe fondul conflictului din Ucraina, misiunile comune intre cosmonauți americani și ruși nu sunt afectate pe Stația Spațiala Internaționala. Un astronaut american și doi cosmonauți ruși au aterizat in siguranța in Kazahstan,…

- Joi dupa-amiaza, președintele Vladimir Putin l-a sunat pe președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, și i-a spus care sunt cerințele exacte ale Rusiei pentru un acord de pace cu Ucraina. La o jumatate de ora de la incheierea convorbirii telefonice, BBC l-a intervievat pe consilierul principal și purtatorul…

- Comisiile parlamentare din Rusia sunt pregatite sa introduca propuneri de reglementare a prețurilor la alimente, medicamente si alte bunuri, a anuntat miercuri agentia rusa de presa Interfax, citandu-l pe Alexander Khinshtein, parlamentar si membru al partidului de guvernamant al presedintelui rus Vladimir…

- Prețul barilului de petrol se apropie de nivelul recordul din 2008, ceea ce inseamna carburanți mai scumpi și alte majorari de preț. Imediat dupa inceperea tranzactiilor electronice pe piata Brent, in nord-vestul Europei, pretul barilului de petrol a atins timp de cateva minute nivelul de 139,13 dolari.…