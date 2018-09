Stiri pe aceeasi tema

- Romania a debutat sters in Liga Natiunilor, 0-0 cu Muntenegru, dar Cosmin Contra (42 de ani) are incredere ca lucrurile vor sta altfel la partida cu Serbia, de la Belgrad, una de care nu se teme. La conferinta premergatoare partidei, selectionerul a fost deranjat cand a venit vorba...

- Dupa 0-0 cu Muntenegru, Romania joaca luni pe terenul Serbiei, in al doilea meci din Liga Națiunilor. Forțat de accidentarile lui Chiricheș și Pintilii, survenite in meciul cu Muntenegru, dar și de indisponibilitatea lui Bicfalvi, Contra se va vedea nevoit sa opereze mai multe schimbari in primul '11".…

- Vlad Chiricheș (28 de ani) și Mihai Pintilii (33 de ani) s-au accidentat in partida de la Ploiești cu Muntenegru, scor 0-0, și nu vor juca in Serbia. Naționala continua aventura din Liga Națiunilor luni, la Belgrad, acolo unde va avea o misiune și mai grea. Echipa lui Contra da piept cu Serbia, echipa…

- Dinu Gheorghe, fost conducator al unor cluburi ca Rapid sau Dinamo, a tunat la adresa selectionerului Cosmin Contra, criticandu-l pentru selectia efectuata. Romania a remizat cu Muntenegru, 0-0, in debutul Ligii Natiunilor si luni va juca impotriva Serbiei, "tricolorii" sustinand ca...

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa duelul de vineri cu Muntenegru, din prima etapa a Ligii Națiunilor. Echipa naționala a Romaniei va juca doua meciuri, primul cu Muntenegru, iar al doilea cu Serbia, in Liga Națiunilor, pe 7 și 10 septembrie.…

- Selectionerul echipei nationalew de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a anuntat astazi lotul pentru primele doua meciuri ale tricolorilor in noua competitie, Liga Natiunilor.Romania intalneste Muntenegru, pe 7 septembrie, la Ploiesti, si Serbia, pe 10 septembrie, in deplasare.Intre cei 25 de jucatori…

- Harleme Gnohere joaca in Liga 1 din iulie 2015 si, conform regulamentelui FIFA, ar trebui sa joace cinci ani in competitia interna pentru a fi eligibil. "Omrani și Gnohere sunt fotbaliști care au un randament extraordinar. I-am spus Bizonului, cand am fost in Olanda, ca trebuie sa mai dea…

- Marius Șumudica vs Mircea Rednic, 1-1, intr-un meci amical disputat in Arabia Saudita. Al Shabab și Al Faisaly au disputat sambata ultimul test inaintea inceperii campionatului. Pentru Al Shabab, echipa pregatita de Marius Șumudica, a marcat Constantin Budescu, din penalty. هدف بوديسكو ?? في المباراة…