Serbia renunţă la expulzarea ambasadorului muntenegrean Serbia a anuntat duminica ca renunta la expulzarea ambasadorului Muntenegrului in dorinta de a reduce tensiunile din relatia bilaterala, dupa anuntul din ziua precedenta a celor doua tari de expulzare reciproca a ambasadorilor, transmite AFP. Muntenegru l-a declarat sambata pe ambasadorul sarb Vladimir Bozovic persona non grata pentru "amestec in afacerile sale interne", acordandu-i 72 de ore sa paraseasca tara. Serbia a anuntat imediat o masura reciproca cu privire la ambasadorul Muntenegrului, Tarzan Milosevic. "Am decis ca Serbia isi va anula din aceasta seara decizia de a-l expulza pe ambasadorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

