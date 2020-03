Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a convocat miercuri alegeri legislative pentru data de 26 aprilie, la care formatiunea sa, Partidul Sarb al Progresului (SNS), este cotata din nou ca mare favorita, transmite AFP.



'Dragi concetateni, in virtutea Constitutiei, am semnat decizia privind convocarea de alegeri pentru deputatii parlamentului. Alegerile sunt convocate pentru 26 aprilie 2020', a anuntat Vucic in direct la televiziunea de stat RTS.



In aceeasi zi vor avea loc alegeri municipale si regionale in provincia Voivodina.



Scrutinul legislativ este…