Telegondola - Mamaia SA, profit de aproape 400.000 euro: Municipiul Constanta, in calitate de asociat, primeste 161.000 euro

Telegondola Mamaia SRL s a infiintat in anul 2003, are ca asociat majoritar cu 53,49 Mamaia SA si Municipiul Constanta cu 46,51 Societatea are doua puncte… [citeste mai departe]