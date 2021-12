Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti au blocat sambata in Serbia sosele, autostrazi si artere urbane, intr-un nou protest la adresa guvernului si unui proiect al companiei anglo-australiene Rio Tinto de exploatare a unei mine de litiu, relateaza agentiile internaționale de presa.

