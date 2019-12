Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, luni, constituirea unei comisii de ancheta privind situatia cazurilor copiilor disparuti potrivit Agerpres. Solicitarea in acest sens a fost facuta de grupurile parlamentare ale PNL, USR, PMP si PSD si urmeaza sa fie dezbatuta in plenul Camerei Deputatilor.…

- La cateva luni de la tragedia de la Caracal, Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica un proiect de lege care va reglementa modul in care se va face, in viitor, cautarea persoanelor disparute.

- Biroul de inspectie interna din Departamentul american al Justitiei a indicat joi ca va face public la 9 decembrie un raport mult-asteptat privind "originile" anchetei FBI referitoare la presupusa interferenta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 din SUA, relateaza Reuters.Inspectorul…

- Este cea de-a doua ancheta din acest an de care este vizata institutia, dupa ce in vara a mai existat o cercetare, cu privire la o copila de 14 ani, aflata teoretic in grija statului, dar gasita plina de sange pe strada. Atunci, directorul adjunct al DGASPC Galati a fost demis.

- O candidata la concursul pentru ocuparea a doua posturi de asistent medical debutant la Maternitatea „Cuza Voda", in Sectia Neonatologie II, acuza modul in care s-a desfasurat acesta, asistenta sustinand ca data probei practice a fost modificata in timpul concursului. Ingrid Bauer povesteste ca a participat…