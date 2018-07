Serbia a respins cererea de extrădare a lui Sebastian Ghiţă pe motiv de persecuţie politică V. Stoica Curtea Suprema de la Belgrad a respins cererea Ministerului roman al Justiției de extradare a fostului deputat Sebastian Aurelian Ghița, potrivit agenției de știri Beta, din Serbia. Reprezentanții instanței sarbe au precizat ca Ministerul de Interne din Serbia i-a acordat azil politic lui Sebastian Ghița din cauza pericolului reprezentat de persecutarea acestuia din motive de natura politica. Prin urmare, se menționeaza de catre aceeași sursa, Curtea Suprema de la Belgrad a luat decizia de a respinge cererea de extradare a fostului deputat roman, depusa de catre Ministerul Justiției… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

