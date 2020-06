Stiri pe aceeasi tema

- Miile de copii romani, lasați in urma de parinții lor plecați la munca, o parte decizie și o parte nevoie și impunere a vieții, sunt ajutați aici, in țara, de oameni care știu ca parinții nu pot fi inlocuiți, insa continua sa-și faca treaba, zi de zi.O mana de asistenți sociali, psihologi și educatori…

- Dumnezeu lucreaza prin oameni, iar un astfel de om este Alina Maer, președintele Asociației Nazuințe. O asociație mica, dar cu suflet mare, inființata din dorința de a face bine, de a imparți bucuria cu cei din jur, de a le arata celorlalți ca frumusețea vieții exista și in lucrurile simple. In urma…

- COMUNICAT DE PRESA Faceți un cadou copiilor: mariți alocațiile! Respectați legea! A venit momentul perfect pentru marirea alocațiilor: 1 Post-ul ALDE Dambovița catre guvernanți: “Faceți un cadou copiilor: mariți alocațiile!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- AJUTOR… Parintele Vasile Macsim din Draxeni face apel la vasluienii cu suflet mare care pot sa sprijine o familie care a ramas fara locuinta in prima zi de Paste. Un incendiu le-a mistuit casa si nu mai poate fi reparata, astfel ca parinti si cei cinci copii au ramas pe drumuri. Parintele Macsim si…

- Copii din ce in ce mai multi… la Valea Lunga! Dupa ce, ani de zile, localitatea a inregistrat un spor Post-ul Valea Lunga: Dupa mulți ani de spor demografic negativ, numarul copiilor a inceput sa creasca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Avand in vedere vehicularea in spațiul public a unor propuneri referitoare la eventuale masuri de relaxare a restricțiilor instituite pentru Post-ul Cand se relaxeaza restricțiile pentru combaterea raspandirii noului coronavirus!? Precizari oficiale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ȘTIRE DE PRESA Cercetați sub aspectul savarșirii de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice In dupa-amiaza zilei de Post-ul Cu toate restricțiile, șoferi bauți sau fara permis tot pleaca la drum apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un nou gest de solidaritate care merita aplaudat! O pizzerie din Moreni le-a dus, astazi, pizza si sandvisuri copiilor internati Post-ul DAMBOVITA Covid-19: O pizzerie le-a facut ziua mai frumoasa copiilor internati la Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .