Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Șerban Nicolae nu o considera pe Viorica Dancila liderul pe care PSD "il poate lua ca stegar, ca voievozii de odinioara" iar dupa infrangerea de la prezidențiale, social-democrații trebuie sa accepte ideea ca "o critica obiectiva" privind colegi din partid este "in interesul tuturor"."Din…

- Klaus Iohannis a fost votat in primul rand datorita calitatilor sale, spre deosebire de Viorica Dancila, in cazul careia principalul criteriu avut in vedere de votantii sai a fost partidul din care face parte, PSD, arata un sondaj realizat de IRES. De asemenea, conform sondajului IRES realizat…

- Alegerile prezidențiale sunt despre ce punem pe masa maine și cum ne creștem copiii intr-o țara din care sa nu mai vrea sa plece. La votul de duminica, alegeți sa țineți capul sus in fața celor ce vor sa ne ingreuneze traiul, in fața acestei dictaturi care amenința sa se instaureze! Alegeți sa-i judecați…

- Seful de campanie al candidatului PNL la prezidentiale, Dan Motreanu, a declarat, luni seara, ca pentru turul doi al alegerilor prezidentiale se va merge pe acelasi tip de campanie pentru Klaus Iohannis, mitinguri si intalniri cu organizatiile liberale si cu cetatenii, sustinand ca o dezbatere cu contracandidatul…

- Anterior, barbatul i-a reprosat Vioricai Dancila ca a indatorat Romania, iar aceasta l-a "linistit" spunandu-i ca Guvernul PSD "a adus Romania la cel mai mic grad de indatorare" si ca "unele televiziuni nu verifica informatiile care apar si sunt oameni care vor sa aduca un prejudiciu tarii". Barbatul,…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca Viorica Dancila da dovada de ”obraznicie” prin nominalizarea unei persoane care sa ocupe functia de comisar european din partea Romaniei. ”Romania s-a facut de ras din partea doamnei Dancila”, a spus Orban, precizand ca premierul demis nu mai…

- Decizie de ultima ora in PSD. Dupa ce Guvernul Dancila a picat prin moțiune de cenzura, social - democrații au decis ca maine sa aiba loc o ședința de partid in cadrul careia sa se decida soarta conducerii partidului, anunța Romania TV. Viorica Dancila a declarat, imediat dupa ce moțiunea a trecut,…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca premierul Viorica Dancila a facut afirmatii "grave" si cere institutiilor statului sa intervina si sa sanctioneze aceste fapte. "PSD face din Romania prizoniera unui comportament de tip interlop in politica. Prin motiunea de cenzura, ii vom pune capat!…