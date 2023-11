Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident pe soseaua Garii Catelu din Capitala. Doua mașini s-au bușit. Șapte persoane, printre care doi minori, au fost ranite. Potrivit primelor informații, cinci persoane au ramas incarcerate dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe asfalt.

- Aza a fost implicata intr-un accident rutier in Capitala. Un șofer neatent a lovit-o din plin pe artista și i-a distrus partea stanga a mașinii. Mai mulți participanți in trafic au reușit sa se fereasca de impact, astfel ca nu au mai fost și alte victime.

- Un barbat de 39 de ani a intrat in vizorul polițiștilor din București. Comportamentul tanarului aflat intr-un parc situat in sectorul 1 al Capitalei le-a atras atenția reprezentanților legii, de la Secția 2 de Poliție, care l-au legitimat. Poliția Capitalei a anunțat ca in cursul zilei de miercuri,…

- Circulație blocata, joi dimineața, pe DN7, in Valcea. Un autoturism și o autoutilitara s-au ciocnit in Calimanești. In urma impactului, trei persoane au fost ranite și transportate la spital. Trafic blocat și in Brașov și aglomerație pe sensul de intrare in Capitala al A1.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Un tanar in varsta de 16 ani a fost reținut de oamenii legii in București! Potrivit informațiilor, adolescentul in varsta de 16 ani, fara permis, a fost prins la volanul unei masini, in Sectorul 5. Ulterior, oamenii legii au constat ca acesta consumase substanțe interzise.

- Dupa numeroasele acuzații care i s-au adus in ultimul timp, dar și in urma imaginilor compromițatoare care au aparut in mediul online, Florin Salam a vorbit pentru prima data despre consumul de substanțe interzise. Manelistul a decis sa fie sincer cu oamenii care il apreciaza pentru ceea ce face, motiv…

- UPDATE Numarul morților in accident a urcat la cinci UPDATE Pompierii au scos din masina strivita trei persoane decedate. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, marti dimineata, patru autovehicule, dintre care doua autotrenuri, au fost implicate intr-o coliziune fata – spate pe autostrada…

- Un șofer care a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor rutieri a fost urmarit in trafic, in Capitala, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, lovind alte doua mașini staționate, a fost reținut, apoi arestat, dupa ce a refuzat sa fie testat pentru alcool sau droguri.Polițiști din…