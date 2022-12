Șerban Huidu (46 de ani), printre cei mai cunoscuți realizatori TV din anii 2000, un mare susținator al lui FCU Craiova, a sarbatorit intens victoria echipei lui Adrian Mititelu contra rivalei din oraș, scor 2-0. Huidu, unul dintre fondatorii emisiunii „Cronica Carcotașilor”, a explicat intr-un scurt dialog cu GSP.ro ce semnificații are pentru el primul succes reușit de FCU 1948 in fața echipei cu care-și disputa supremația in Banie. ...