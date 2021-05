Antrenorul formației Universitatea Craiova , Marinos Ouzounidis, a fost dezamagit de infrangerea suferita la Sfantu Gheorghe, 0-2 cu Sepsi. „Disecand“ evoluția alb-albaștrilor, grecul s-a aratat nemulțumit de faptul ca atacul nu a fost eficient in prima repriza. „Cred ca am inceput foarte bine și puteam deschide scorul rapid. In astfel de meciuri nu ai prea multe oportunitați de gol, așa ca trebuie sa fii eficient. Daca am fi marcat, apoi am fi putut controla meciul. Faptul ca am primul acel gol din finalul primei reprize ne-a facut sa ne pierdem increderea și astfel ne-am aratat slabiciunea.…