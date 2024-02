Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Ivaylo Petev, s-a bucurat pentru succesul inregistrat in meciul cu Sepsi, dar nu a apreciat pe deplin și evoluția elevilor sai. „Am repetat si astazi una dintre greselile din trecut. Am luat gol pe o greșeala simpla. Mi-am iesit din minti la greseala lui…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe Sepsi, scor 3-1, in runda cu numarul 24 din Superliga. Ivaylo Petev (48 de ani), antrenorul gruparii oltene, recunoaște ca greșeala lui Jovan Markovic, de la primul gol, l-a scos din sarite. In minutul 32, Jovan Markovic a pierdut o mingea in preajma propriului…

- CSU Craiova a invins-o pe Sepsi, scor 3-1, in runda #24 din Superliga. Mijlocașul Alexandru Crețu spune ca victoria este foarte importanta pentru olteni. Sepsi a deschis scorul in minutul 33, prin Gabriel Debeljuh. Oltenii au intors scorul prin golurile marcate de Jovan Markovic ('45+2), Elvir Koljic…

- Rapid - FCU Craiova. Horațiu Moldovan a primit un nou gol de la distanța, de la Dragoș Albu, in minutul 25. E al 5-lea gol primit de Horațiu din afara careului in acest sezon. E cel mai slab la capitolul golurilor primite de la distanța, la egalitate cu Ducan (Botosani), Niczuly (Sepsi) si L. Popescu…

- Elvir Koljic a reusit sa marcheze din nou pentru Universitatea Craiova in Cupa, deschizand drumul spre victoria cu Farul, asta dupa ce marcase si in campionat, cu CFR Cluj. „Dragonul“ s-a aratat bucuros de reusita si de calificare. El i-a linistit pe suporteri, spunand ca echipa este pe un drum bun.…

- Universitatea Craiova are mari probleme in centrul defensivei pentru meciul cu Hermannstadt din 10 decembrie. Vladimir Screciu e suspendat, iar Djoko Zajkov și Juraj Badelj sunt suspendați. Pana acum, de la instalarea sa pe banca, Ivaylo Petev a avut șansa de partea sa. Chiar daca motoarele nu funcționeaza…

- Intr-un duel intens din Liga I, disputat sambata, 2 decembrie 2023, Universitatea Craiova a pastrat o traiectorie ascendenta sub comanda noului lor antrenor, Ivaylo Petev. Elvir Koljic a devenit eroul serii, marcand singurul gol al meciului in minutul 90, cu un șut precis in colțul lung al porții.

- Jurnalistul Narcis Drejan, un cunoscator avizat al fotbalului din Banie, a discutat, in cadrul emisiunii GSP Live de vineri, pe marginea situației actuale din Banie. Editorialistul Gazetei se declara total neimpresionat de numirea lui Ivaylo Petev la Universitatea Craiova. Invitat la matinalul Gazetei…