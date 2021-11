Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi SIC Sf. Gheorghe a caștigat meciul disputat miercuri seara la Sfantu Gheorghe, impotriva formaței maghiare UNI Gyor, scor 70-65 (21-13, 14-8, 19-16, 16-8). Partida a contat pentru etapa a treia a grupelor Eurocup, a doua competiție continentala feminina, iar succesul a fost unul obținut mult mai…

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a caștigat meciul disputat joi seara, pe teren propriu, cu echipa turca Elazig Il Ozel Idare, scor 62-47 (21-11, 9-13, 13-13, 19-10) in Eurocup. Partida a contat pentru etapa a doua a grupelor Eurocup, a doua competiție continentala feminina. Campioana Romaniei pierduse primul…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a invins-o pe Academia Phoenix CSU Simona Halep Constanta cu scorul de 79-61 (12-10, 15-16, 33-24, 19-11), duminica, pe teren propriu, in etapa a treia a Ligii Nationale de baschet feminin. Campioana a obtinut astfel a doua sa victorie in acest campionat, in timp…

- Echipele de baschet CSM CSU Oradea si Sepsi SIC Sfantu Gheorghe evolueaza, miercuri, 13 octombrie, si joi, 14 octombrie, in FIBA Europe Cup, respectiv in EuroCup Women, informeaza Federatia Romana de Baschet. Vicecampioana Ligii Nationale Masculine primeste miercuri, de la ora 19:00, vizita polonezilor…

- Se cunosc cele 16 echipe calificate in faza optimilor de finala, dar și componența celor doua urne pe baza carora se va face tragerea la sorți pentru stabilirea urmatoarelor jocuri care vor avea loc la finele lunii viitoare. In Urna 1 se afla FCSB, Universitatea Craiova, Chindia Targoviște, Gaz Metan…

- Echipa piteșteana FC Argeș a obținut prima victorie in noul sezon de Liga 1. Piteștenii au invins Sepsi pe terenul adversarilor, cu scorul de 2-0, in cadrul etapei cu numarul cinci din Liga 1. Piteștenii au deschis scorul dupa 36 de minute la Sfantu Gheorghe, prin Cristi Dumitru, care a reluat din cațiva…

- Liga Profesionista de Fotbal a programat la sfarșitul acestei saptamani o noua etapa de campionat. FC Argeș va intalni duminica, de la ora 18.30, in deplasare, pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, in runda cu numarul 5 din Liga 1. Echipa din Trivale nu mai are voie sa mai faca pași greșiți dupa startul slab…

- CFR Cluj is ahead in the League I soccer ranking, after 4th stage, the matches of which took place from Friday till Monday. AFC Botosani - FC UTA Arad 2-1 (0-0) CS Mioveni - FC CFR 1907 Cluj 0-1 (0-0) FC Academica Clinceni - FC U Craiova 1-2 (0-2)FC Arges - FC Rapid Bucharest…