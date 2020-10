Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a cincea a Ligii I, în care gazdele au condus cu 1-0, potrivit News.ro.FC Voluntari a deschis scorul prin Mailat, în minutul 4. Pentru…

- Sepsi Sf. Gheorghe primește azi vizita celor de la Viitorul, de la ora 19:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de TV Telekom Sport, Digi Sport, Look Plus. Vezi AICI programul etapei #4 din Liga 1! SEPSI - VIITORUL, liveTEXT de la 19:00 Vezi AICI live+statistici! SEPSI - VIITORUL, echipe probabile:…

- Gaz Metan Mediaș și FC Argeș deschid etapa cu numarul 2 din Liga 1, astazi, de la ora 18:00. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Programul etapei #2 din Liga 1 Gaz Metan - FC Argeș, liveTEXT de la 18:00 Vezi AICI live + statistici Gaz Metan…

- Sepsi Sf. Gheorghe primește vizita vicecampioanei din sezonul trecut, Craiova. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro de la ora 18:00, televizat de TV Telekom Sport, Digi Sport și Look. Vezi AICI programul etapei #1 din noul sezon 2020-2021! SEPSI - CRAIOVA, liveTEXT de la 18:00 Click AICI pentru live+statistici!…

- Astazi, de la ora 18:30, se disputa ultima etapa a play-off-ului pentru promovare din Liga 2. Meciurile FC Argeș - UTA, CS Mioveni - Petrolul și Rapid - Turris pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus, Telekom Sport și Digi Sport. ...

- Sepsi, locul 5 din play-out, primește vizita Chindiei Targoviște, locul 8, intr-un meci din etapa a 9-a, care va incepe la ora 18:00. Partida e liveTEXT și VIDEO pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport. LiveTEXT de la 18:00 » Sepsi - Chindia Click AICI pentru live + statistici…

- Real Madrid joaca de la 15:00 pe terenul lui Atheltic Bilbao, locul 8 din La Liga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Telekom Sport și Digi Sport. liveTEXT de la 15:00 » Athletic Bilbao - Real Madrid Click AICI pentru live + statistici Athetic Bilbao - Real Madrid, echipe…