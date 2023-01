Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a terminat la egalitate cu echipa ceha de fotbal Bohemians Praga, 2-2 (0-0), duminica, la Belek, in ultimul meci amical jucat in stagiul de pregatire din Antalya (Turcia). Golurile detinatoarei Cupei si Supercupei Romaniei au fost marcate de Denis Ciobotariu (64) si Andres Dumitrescu (82), potrivit paginii de Facebook a clubului, […] Articolul Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a incheiat stagiul din Antalya cu un egal apare prima data in Mesagerul de Covasna .