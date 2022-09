Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi a caștigat impotriva Chindiei Targoviște, scor 2-1, intr-un meci din etapa 10 din SuperLiga. Pe un „Ilie Oana” aproape gol, gazdele de la Chindia au ratat o ocazie uriașa de a deschide scorul, prin Daniel Popa. Atacantul a fost gasit de o pasa in careu a lui Neguț, dar s-a mișcat extrem de lent…

- SCM Zalau a invins vineri, cu scorul de 2 – 1, Gloria Bistrița-Nasaud intr-un amical desfașurat pe Stadionul Municipal, fiind primul amical pe care echipa zalauana il susține pe aceast stadion in aceasta vara. Formația condusa de Cristian Lupuț și Claudiu Cornaci a condus și la pauza, scorul fiind deschis…

- In perioada iunie-iulie 2022, echipa de arheologi din cadrul Muzeului Național al Carpaților Rasariteni (MNCR) din Sf. Gheorghe, jud. Covasna, coordonata de dr. Valerii Kavruk (in calitate de responsabil științific) și formata din dr. Dan Buzea, dr. Dan Ștefan, dr. Maria-Magdalena Ștefan și drd. Puskas…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a fost invinsa cu scorul de 3-1 (2-0) de echipa suedeza Djurgaardens IF, joi seara, pe Arena Sepsi OSK din Sfantu Gheorghe, in prima mansa din turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal. Prima sansa de a marca a apartinut formatiei conduse…

- Sepsi Sfantu Gheorghe a pierdut in timpul regulamentar, 0-2, la Olimpija Ljubljana, dar s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League, dupa ce s-a impus la penalty-uri 4-2. In turul 3, Sepsi o va intalni pe Djurgarden. Suedezii au trecut de croații de la Rijeka (2-1, in tur, 2-0 la retur).…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK a invins cu scorul de 3-1 (1-1) formatia slovena Olimpija Ljubljana, joi seara, pe Arena Sepsi OSK din Sfantu Gheorghe, in prima mansa a turului secund preliminar al Europa Conference League. Formatia condusa de Cristiano Bergodi a reusit sa se impuna cu 3-1 dupa ce in minutul…

- Sepsi Sf. Gheorghe a castigat Supercupa Romaniei dupa ce a revenit de la 0-1 in meciul de la Arad, disputat impotriva campioanei CFR Cluj, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Sepsi Sf. Gheorghe a cucerit prima Supercupa a Romaniei din istoria clubului, dupa o finala contra campioanei CFR Cluj, scor 2-1. Supercupa Romaniei s-a jucat la Arad, intr-o atmosfera frumoasa, in fața a aproximativ 8.00 de spectatori. Nici n-au apucat bine sa se așeze scaunele in camera VAR, fiind…