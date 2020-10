Dinamo a suferit o noua infrangere in Liga I. Alb-roșii au pierdut meciul disputat in deplasare, scor 2-0, in fața echipei Sepsi Sf. Gheorghe, sambata seara, in cadrul etapei a 8- a Ligii I. Inaintea confruntarii, antrenorul alb-roșilor Cosmin Contra a lasat sa se ințeleaga ca ar putea plati cu postul un eventual eșec in fața lui Sepsi. Detalii, AICI. Gazdele au inceput curajos meciul, iar in minutul 8 Bouhenna rateaza din fața porții. Sepsi reușește sa deschida scorul in minutul 28 prin Achahbar, care a trimis in plasa cu un șut superb din afara careului. Covasnenii au fost aproape sa majoreze…