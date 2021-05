Stiri pe aceeasi tema

- Craiova - FCSB se joaca azi, de la 19:45, in derby-ul etapei a 4-a din playoff-ul Ligii 1. Dupa succesul CFR-ului din meciul cu Botoșani (2-0), atat Craiova cat și FCSB au nevoie de victorie in confruntarea de pe „Oblemenco” pentru a ramane in cursa pentru titlu. ...

- FCSB - Sepsi se joaca azi, de la 21:30, intr-o partida care ii poate desprinde pe roș-albaștri la patru puncte in fruntea ierarhiei din Liga 1. Indiferent de rezultatul de azi, FCSB va ramane pe prima poziție in playoff, dupa ce CFR Cluj a pierdut derby-ul cu Craiova, scor 1-2. FCSB n-a reușit s-o invinga…

- CFR Cluj - Craiova se joaca azi, de la 20:30, in derby-ul rundei a 3-a din playoff-ul Ligii 1. Avem astfel primul joc important din acest playoff, iar presiunea este mult mai mare pe Ouzounidis: daca va pierde azi, Craiova e out din lupta pentru titlu! CFR Cluj a trecut fara emoții de primele doua etape…

- Academica Clinceni - FCSB se joaca azi, de la 20:15, in ultima partida a etapei a 2-a din playoff-ul Ligii 1. Roș-albaștrii sunt obligați sa caștige pentru a reveni pe prima poziție, dupa ce șefia a fost preluata de CFR Cluj in urma succesului de la Sfantu Gheorghe, 1-0 cu Sepsi. ...

- Craiova - Sepsi se joaca azi, de la 20:30, in partida care deschide playoff-ul sezonului 2020-2021 din Liga 1. Oltenii pleaca doar cu șansa a treia la caștigarea titlului, dar o victorie in prima etapa ar pune presiune mare pe FCSB și CFR Cluj, primele doua clasate. Craiova incepe playoff-ul de pe locul…

- Sepsi - FCSB se joaca azi, de la 19:00, intr-o partida din cadrul etapei a 30-a din Liga 1. In cazul unui succes, FCSB iși va pastra poziția de lider și la inceputul playoff-ului, lucru care s-a dovedit decisiv pentru stabilirea campioanei de la adoptarea sistemului cu playoff/playout. Pauza provocata…

- Dinamo și Sepsi se intalnesc azi, de la 21:00, in cel mai interesant duel al zilei din Liga 1. Confruntarea din Ștefan cel Mare conteaza pentru etapa a 23-a din campionat, iar dinamoviștii au nevoie de victorie pentru a spera in continuare la playoff. Dupa doua infrangeri la rand in campionat, cu FCSB…