- Mai mulți ucraineni raporteaza folosirea de catre armata rusa a armelor chimice impotriva orașului asediat Mariupol, in sudul Ucrainei, unde primarul Vadim Boicenko a anunțat moartea a 10.000 de civili de la inceperea razboiului. Ministrul britanic de Externe a anunțat luni ca aceste afirmații sunt…

- Federația Rusa ar putea utiliza muniții cu gaz de fosfor in Mariupol, in condițiile in care luptele pentru orașul asediat se intensifica, spune Ministerul britanic al apararii, citat de The Telegraph . Ministerul britanic al apararii a explicat ca armamentul utilizat anterior de forțele ruse in regiunea…

- Liderul separatistilor prorusi din Donetk, Denis Pusilin, anunta luni ca fortele sale au cucerit in intregime zona portuata a orasului strategic Mariupol, in sud-estul Ucrainei, asediat de peste o luna, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderul separatistilor prorusi din Donetk, Denis Pusilin, anunta luni ca fortele sale au cucerit in intregime zona portuata a orasului strategic Mariupol, in sud-estul Ucrainei, asediat de peste o luna, relateaza AFP.

- Politia ucraineana din regiunea Kiev a anuntat ca au fost uciși șapte civili vineri de bombardamentele ruse in localitatea Bucha, situata la nord-vest de capitala Ucrainei, transmite DPA. In regiunea estica Donetk, conducerea politiei regionale a evocat zeci de morti si raniti in atacurile comise vineri.…

- Ministerul rus al Apararii a negat miercuri ca ar fi efectuat un atac aerian impotriva unui teatru din Mariupol, potrivit agentiei de presa RIA, preluata de Reuters.Consiliul din orasul port asediat a declarat anterior ca fortele rusesti au bombardat un teatru in care se adaposteau civili.In schimb,…

- Aproximativ 160 de masini au iesit luni, pe un culoar umanitar, din orasul ucrainean Mariupol - asediat de forte ruse si separatiste proruse. Anunțul a fost facut de Primaria orașului din sudul Ucrainei, in regiunea Donețk.Convoiul de mașini a parasit orașul la ora locala 13.00, pe un culoar stabilit…

- UPDATE: Separatiștii sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei au acuzat forțele guvernamentale ca au deschis focul asupra teritoriului lor. Kievul a respins acuzațiile și spune ca rebelii sunt cei care au lansat atacuri de artilerie inclusiv asupra unor obi