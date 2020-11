Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Weekendul a fost unul „productiv“ pentru politistii rutieri caraseni, care au prins calcand pe bec nu mai putin de 310 conducatori auto, pietoni si biciclisti! In actiuni, in cele trei zile, au fost angrenati 82 de polițiști rutieri și cu atribuții pe aceasta linie. Cele mai multe dintre…

- Marți, președintele Donald Trump a încheiat brusc un interviu cu Lesley Stahl de la „60 de minute” (CBC News) și a refuzat sa revina pentru un al doilea interviu alaturi de vicepreședintele Mike Pence.De ce? Kaitlan Collins și Khalil Abdallah, de la CNN, explica: "Trump…

- Politia franceza a lansat luni dimineata operatiuni impotriva a 'zeci de indivizi' din miscarea islamista, dupa decapitarea unui profesor, victima unei 'fatwa' (decret religios islamic), a anuntat ministrul de interne Gerald Darmanin, potrivit AFP. Aceste operatiuni de politie, decise…

- New York Times scrie despre pozele cu Liviu Dragnea și Donald Trump, care au facut senzație in Romania, in ianuarie 2017. Articolul se numește „Mlaștina pe care a construit-o Trump”, iar jurnaliștii americani scriu despre problemele penale ale lui Dragnea de atunci și cum a folosit fostul șef al…

- Filmulețul cu tanara din Targu Jiu umilita și batuta de alte adolescente a trecut Oceanul și au ajuns și sub ochii unui cunoscut luptator de arte marțiale, care s-a oferit sa o ajute. Luptatorul are un milion de fani pe Instagram.Dillon Danis, unul dintre cei mai cunoscuți sportivi americani de arte…

- Saracia se profileaza peste Statele Unite. Pe fondul pandemiei de coronavirus, aproape 15% dintre familiile americane nu au suficienta mancare, iar nesiguranța alimentara este persistenta pentru milioane de oameni, noteaza New York Times. In SUA, cea mai mare economie a lumii, 1 din 8 americani traiește…

- Biroul serifului comitatului Los Angeles a prezentat, prin vocea locotenentului Brandon Dean, versiunea da a faptelor, intr-o conferinta de presa. In varsta de "aproximativ 30 de ani", barbatul respectiv circula cu bicicleta, luni dipa-amiaza (ora locala), in momentul in care agenti au incercat sa-l…

- Tanarul afroamerican Jacob Blake, grav ranit intr-un nou incident grav implicand politia, care a relansat contestarea antirasista in Statele Unite, determinand jucatorii de baschet din NBA la boicot, avea un cutit in masina, au anuntat autoritatile din Wisconsin, relateaza AFP, potrivit news.ro.Departamentul…