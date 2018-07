Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 7 iulie, de la ora 20.00, intr-o noua editie “Next Star”, prezentata de Dan Negru, DaviN (9 ani), fiul lui Calin Geambasu, vine sa-i impresioneze cu talentul sau pe cei trei jurati, Lidia Buble, Pepe si Dorian Popa. DaviN va bate la tobe si va dansa in stilul megastarului Michael Jackson, iar…

- Sambata, 7 iulie, de la ora 20.00, intr-o noua ediție “Next Star”, prezentata de Dan Negru, DaviN (9 ani), fiul lui Calin Geambașu, vine sa-i impresioneze cu talentul sau pe cei trei jurați, Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa.

- La doar 12 ani, Andreea Bucur a trait deja cat alții intr-o viața! Fetița este din București și in spatele unei priviri serioase sta de fapt o drama uriașa: și-a pierdut tatal, in urma unui cancer pulmonar.

- Sambata, 23 iunie, de la ora 20.00, la “Next Star”, Arian (12 ani), un copil din București pasionat de trotinetele freestyle, va veni in fața juraților Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa cu un numar de sport urban. Prilej pentru Dorian Popa sa-și aminteasca de copilarie și de un moment mai puțin placut…

- Cel de-al noualea sezon “Next Star” aduce in aceasta seara, de la ora 20.00, in fața juraților Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa și a publicului, copii talentați la muzica, dans sportiv, stand-up comedy,...

- Copii cu talente nebanuite urca pe scena “Next Star”, in prima ediție a noului sezon. Cel de-al noualea sezon aduce in aceasta seara, de la ora 20.00, in fața juraților Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa și a publicului, copii talentați la muzica, dans sportiv, stand-up comedy, street dance, circ, karate,…

- Prezentatorul Dan Negru și jurații Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa sunt ținta glumelor unei fetițe, Sara (8 ani), sambata, 16 iunie, de la ora 20.00, pe scena celui de-al noualea sezon al show-ului “Next Star”.

- Italianul stabilit la Chișinau a ridicat publicul in picioare la “Romanii au talent”. Momentul oferit de tenorul Mario Caporaso a fost unul cu adevarat special, iar acesta a reușit sa ridice publicul in picioare. O surpriza neasteptata pe scena Romanii au talent, ediția de vineri seara, 13 aprilie.…