Sentinta definitiva pentru tanara mamica din Medgidia, acuzata ca si-a injunghiat fiica Fiind furioasa ca nu o asculta, inculpata a injunghiat o intentionat cu un cutit de doua ori in zona abdominala pe fiica sa, in varsta de 4 ani, Condamnare definitiva pentru tanara din Medgidia, de 27 de ani, acuzata de tentativa la infractiunea de omor, victima fiind fiica sa, de 4 ani. Femeia a primit sase ani si sase luni de inchisoare cu executare. Inculpata a mai fost obligata sa i achite fiicei sale 30.000 lei, reprezentand daune morale. Decizia a ramas definitiva prin neapelare. In actul ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

- Inculpata a recunoscut ca si a injunghiat fiica, relatand ca minora era pe patul ei si se uita la desene animate, cand ea a luat cutitul din bucatarie si a lovit o pe propria fiica de doua ori.Judecatorii de la Tribunalul Constanta si au motivat decizia prin intermediul careia au decis condamnarea in…

