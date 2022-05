Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti trebuie sa pronunte azi in apelul dosarului clubului Colectiv Instanta a amanat pronuntarea pentru data de 12 mai 2022.Oricare va fi decizia Curtii de Apel Bucuresti, aceasta va fi definitiva Amintim ca in prima instanta, Tribunalul Bucuresti a solutionat dosarul prin aplicarea…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut decizia instanței de fond și a decis ca Traian Basescu a fost colaborator al Securitații ca poliție politica. Curtea Suprema a respins miercuri apelul depus de fostul președinte Basescu fața de decizia Curții de Apel București. Decizia instanței…

