Sentinta definitiva in cazul unei crime la Tulcea! I-a infipt cumnatului un cutit in zona inimii

Stiri pe aceeasi tema

- ■ inculpatul in virsta de 65 de ani a fost condamnat la 18 ani de detentie ■ el a atacat decizia instantei de fond la Curtea de Apel ■ Gheorghe Purcariu, de 65 de ani, din Borlesti, se mai judeca o data pentru uciderea sotiei. Asta dupa ce inculpatul a atacat decizia instantei de fond, […] Articolul…

- Judecatorii Curții de Apel București au decis ca purtarea maștii de protecție in spațiile publice deschise nu este obligatorie, potrivit deciziei instanței. Sentința nu este definitiva și poate fi atacata

- Paul al Romaniei a primit o pedeapsa de 3 ani și 4 luni de inchisoare cu executare, in timp ce omul de afaceri Remus Truica va merge dupa gratii timp de șapte ani. Este o decizie definitiva. Curtea suprema i-a condamnat și pe oamenii de afaceri Benny Steinmetz și Tall Benjamin Silberstein, in lipsa,…

- Conform procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, inculpata, din Arges, domiciliata in Constanta, este acuzata de delapidare, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de falsJudecatorii de la Curtea de Apel Constanta au anuntat ieri sentinta finala luata in cazul constantenilor…

- Actiunea a beneficiat de suportul Directiei Operatiuni Speciale din Politie Romana.Curtea de Apel Constanta a decis azi ca aproximativ 40 de constanteni sa ramana in stare de arest preventiv. Toti sunt sunt cercetati de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- Cauza producerii accidentului a fost angajarea in traversare a minorului, lasat nesupravegheat, prin loc care nu este special amenajat.Accidentul putea fi evitat atat de catre pieton, prin neangajarea in traversarea drumului, cat si de catre inculpat prin franare, avand timpul necesar sa o faca, conform…

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta finala in dosarul in care un rus a fost judecat pentru ca a incercat sa intre in Romania cu o identitate falsa. Condamnat in prima instanta la trei ani si patru luni de inchisoare cu executare, barbatul a scapat in final cu o pedeapsa cu suspendare.

- Curtea de Apel Iasi a amanat, ieri, pentru a patra oara la rand, luarea unei decizii in dosarul in care inculpata este medicul infectionist Carmen Dorobat, managerul Spitalul de Boli Infectioase din Iasi si unul dintre cei mai mediatizati medici ieseni in aceasta perioada a pandemiei. Completul de doi…