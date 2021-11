Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul penal al sefului Biroului Ordine si Liniste Publica din cadrul Politiei Locale Alba Iulia se intoarce la Parchet. Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv pe data de 21 octombrie 2021 acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat intre inculpat si Parchetul de pe langa Judecatoria Alba…

- Astazi, 20 octombrie, Marinela Diaconu, asistenta medicala din cadrul DSP Neamț cercetata pentru corupție, a scapat de arestul preventiv. Curtea de Apel Bacau a judecat contestația inculpatei și a decis plasarea ei sub control judiciar pe 60 de zile. Ea nu are voie sa paraseasca țara și, printre altele,…

- Nici o fapta buna nu ramane nepedepsita: Cum a ramas un barbat din Alba fara bani și telefoane, furate de o femeie careia ii oferise gazduire Nici o fapta buna nu ramane nepedepsita: Cum a ramas un barbat din Alba fara bani și telefoane, furate de o femeie careia ii oferise gazduire Un barbat din municipiul…

- Judecatorii Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta, in completul C8, prezidat de magistratul Catalina Neacsu, au decis joi, 14 octombrie 2021, anularea HCJ 355 17.12.2020, adoptata de Consiliul Judetean Constanta. Aceasta vizeaza desemnarea reprezentantilor CJC in Consiliul…

- Presedintele unei instantei de judecata din Germania a anunțat, joi, ca o femeie de 96 de ani, fosta secretara intr-un lagar de concentrare nazist si care urma sa compara intr-un proces, a fost „data in urmarire”, informeaza AFP si DPA, citate de Agerpres . Nonagenara urma sa fie judecata de Curtea…

- Curtea de Apel Constanta a pronunțat luni, 20 septembrie, sentinta in procesul in care a fost implicata fosta sefa DSP Tulcea, Laurentia Militaru. In urma apelului, magistrații au hotarat achitarea in doua dintre capetele de acuzare si majorarea pedepsei, in cel de-al treilea cap de acuzare, așa ca…

- De ce au refuzat judecatorii de la Curtea de Apel Alba Iulia sa trimita la inchisoare un sofer care a condus beat, cu permis fals cumparat cu 500 de euro De ce au refuzat judecatorii de la Curtea de Apel Alba Iulia sa trimita la inchisoare un sofer care a condus beat, cu permis fals cumparat cu 500…

- Treisprezece procurori de pe raza Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia vor susține la jumatatea lunii septembrie un concurs de promovare pe funcții. Mai exact, cei 13 procurori vor sa ajunga procurori la un parchet superior, fața de cel in care activeaza acum. Cine sunt procurorii care…