Stiri pe aceeasi tema

Bubuituri și zgomote mai puțin obișnuite s-au facut auzite in unele regiuni ale Republicii Molova.

- Rusia sustine ca nu ataca orase ucrainene, ci doar obiective militare, desi, conform unor oficiali ucraineni si a martorilor, au fost semnalate explozii in mai multe orase din Ucraina, inclusiv in Kiev.

- Papa Francisc spune ca se deschid “scenarii tot mai alarmante” privind situația din Ucraina. Suveranul Pontif a decretat data de 2 martie “zi de post si de rugaciune pentru pace” și a facut apel la cei implicați sa se abțina de la orice acțiune care ar putea provoca suferința populației. “Am o mare…

- La cateva ore dupa recunoașterea de catre Moscova a independenței provinciilor separatiste Donețk și Lugansk, țarile occidentale au impus sancțiuni dure Federației Ruse, iar in urma acestora marile companii rusești precum Gazprom, Lukoil sau Rosneft au inregistrat pierderi uriașe la Bursa de la Moscova.…

- Actiunile au fluctuat intre crestere si scadere in ultima saptamana, Dow Jones Industrial Average inregistrand joi cea mai proasta zi a anului. Cei trei indici major din SUA au scazut pe ansamblul saptamanii, indicele Dow cu 1,9%, Nasdaq cu 1,7% si S&P 500 cu 1,6%. Energia, serviciile de comunicatii…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la Conferinta de Securitate de la Munchen ca toata lumea „trebuie sa fie calma si rationala”. De asemenea, Zelenski a spus ca Europa are nevoie de o noua arhitectura de securitate. Președintele Volodimir Zelenski considera ca prin atacarea Ucrainei…

- Vineri, principalii indicatori bursieri Nasdaq și Dow Jones de la Wall Street au terminat in puternica scadere. Declarația americana privind posibilitatea reala a unei invazii ruse in Ucraina a avut, dupa cum se vede, un impact imediat la Bursa din New York, in special asupra prețului petrolului. Investitorii…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a convoccat la 12 ianuarie o reuniune a Consiliului NATO-Rusia si se afla ”in contact” pe aceasta tema cu Moscova, a anuntat un reprezentant al Aliantei Nord-Atantice la Bruxelles, relateaza AFP, potrivit news.ro. Stoltenberg a propus in mai multe…