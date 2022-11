Stiri pe aceeasi tema

- Selecționata Iranului a invins, vineri, cu scorul de 2-0, formația Țarii Galilor, intr-un meci din grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. Cele doua goluri au fost marcate de Roozbeh Cheshmi si Ramin Rezaeian in minutele de prelungiri, respectiv 90+8 și 90+11. In celalalt joc din grupa, Anglia…

- Selectionata Iranului a reusit o victorie dramatica in fata Tarii Galilor, cu scorul de 2-0 (0-0), vineri, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa B a Cupei Mondiale 2022 din Qatar, prin doua goluri marcate in minutele de prelungiri.

- Ziua de vineri, 25 noiembrie, aduce alte patru partide la Cupa Mondiala din Qatar. Programul zilei de 25 noiembrie de la CM Qatar 2022: Țara Galilor – Iran, ora 12:00 (Grupa B) Qatar – Senegal, ora 15:00 (Grupa A) Olanda – Ecuador, ora 18:00 (Grupa A) Anglia – Statele Unite ale Americii, ora 21:00…

Rezultatele meciurilor jucate in Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, conform Agerpres.

- Selectionata Japoniei a produs a doua mare surpriza a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Germaniei cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa E. Poate nu la fel de mare surpriza ca victoria Arabiei Saudite in fata Argentinei (2-1,…

Rezultatele meciurilor jucate in Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, conform Agerpres.

- Selectionerul echipei de fotbal a Olandei, Louis van Gaal, a salutat "rolul important" al atacantului Memphis Depay (intrat in joc in min. 62) in meciul castigat cu echipa Senegalului (2-0), luni seara, pe Al Thumama Stadium din Doha, in primul lor meci din Grupa A a Cupei Mondiale din Qatar, informeaza…

Selectionata Olandei a invins echipa Senegalului cu scorul de 2-0 (0-0), luni seara, pe Al Thumama Stadium din Doha, in primul lor meci din Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.