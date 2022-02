Senegal este noua campioană a Africii după ce a învins Egipt în finala Cupei Africii pe Națiuni 2022 Senegal a castigat, duminica seara, Cupa Africii pe Natiuni 2022 dupa ce a invins in finala Egipt, scor 4-2 la loviturile de departajare, pe stadionul Olembe din Yaounde, Camerun. Senegal a caștigat prima data in istorie Cupa Africii pe Națiuni dupa ce a reușit sa se impuna in finala cu Egipt. Scorul dupa 120 de minute a fost 0-0. Cea mai mare ocazie a avut-o Sadio Mane, care in minutul 7 a ratat un penalty. Odata ajunți la lovituri de departajare, senegalezii au reușit sa se impuna dupa ce Egiptul a ratat de doua ori, iar penalty-ul caștigator a fost transformat de același Mane, care a ratat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

