Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a aprobat marti planul ambitios de investitii in infrastructura dorit de Casa Alba, in valoare de 1.200 de miliarde de dolari, oferind astfel un succes presedintelui democrat Joe Biden, care insa va trebui sa astepte votul din camera inferioara a Congresului pentru a-si clama victoria,…

- Un judecator federal a pronunțat miercuri prima sentința legata de asaltul asupra Capitoliului, scutind de pedeapsa cu închisoarea pe o americanca care a încheiat un acord de recunoaștere a vinovației, potrivit AFP.Înaintea ședinței, Anna Morgan-Lloyd ajunsese la un acord de…

- Un american acuzat ca a participat la atacul de pe Capitol Hill a pledat vinovat miercuri în fața unui judecator din Washington, devenind al doilea participant la asalt care a încheiat un acord cu procurorii, potrivit AFP.Cu sute de susținatori ai lui Donald Trump, Paul Hodgkins,…

- Republicanii au blocat vineri, 28 mai, crearea unei comisii independente de ancheta cu privire la asaltul asupra Capitoliului , al susținatorilor lui Donald Trump, de pe 6 ianuarie. Senatorii au afirmat ca investigatiile politiei si cele parlamentare sunt suficiente, transmite agenția France Presse,…

- Joe Biden propune un buget colosal pentru 2022. Premiera dupa 76 de ani. Amintim ca fostul presedinte Donald Trump a propus 4,8 trilioane de dolari anul trecut. Acum, noul lider de la Casa Alba promite imbunatațiri ale infrastructurii și o rețea de protecție sociala extinsa. Propunerea lui va fi transmisa…

- La un an de la moartea afroamericanului George Floyd, familia barbatului a fost invitata la Casa Alba, in timp ce mii de oameni au participat la marșuri in care au cerut dreptate sociala. Rudele victimei s-au intalnit cu președintele Joe Biden, cu visepreședintele Kamala Harris și cu membri ai Congresului,…

- Pentru prima data dupa aproape cinci luni, Capitoliul de la Washington, sediul Congresului american nu mai este aparat de trupele Garzii Nationale, amenintarea violentelor de extrema dreapta atenuandu-se dupa atacul din 6 ianuarie, a informat ieri AFP, potrivit Agerpres. Misiunea lor de aparare a Congresului…

- Nimeni dintre republicani nu se îndoiește de „legitimitatea” victoriei lui Joe Biden, a afirmat miercuri un lider al partidului în Congresul american, adoptând o poziție contrara acuzațiilor nefondate de frauda electorala expuse de Donald Trump, potrivit AFP.Printr-o…