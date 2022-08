Stiri pe aceeasi tema

- Senatul francez a votat vineri seara in prima lectura proiectul de lege "de urgenta" in sprijinul puterii de cumparare, prima parte a unui pachet de masuri destinate sa faca fata inflatiei care a depasit 6%, relateaza AFP.

Senatul francez a votat vineri seara in prima lectura proiectul de lege "de urgenta" in sprijinul puterii de cumparare, prima parte a unui pachet de masuri destinate sa faca fata inflatiei care a depasit 6%, relateaza AFP.

- Presedintele Joe Biden a cerut Congresului sa voteze legea pentru reducerea inflatiei. El a spus ca, odata intrat in vigoare, actul normativ va micșora costurile in serviciile medicale și in sectorul energetic.

- Presedintele american Joe Biden va semna vineri un ordin executiv care ar urma sa protejeze accesul femeilor la avort si contraceptie dupa ce Curtea Suprema a anulat luna trecuta verdictul Roe v Wade care legaliza avortul, a anuntat Casa Alba, relateaza Reuters. Biden, un democrat, este sub presiunea…

- In raportul sau anual privind politica monetara, care este un precursor al aparitiei presedintelui Jerome Powell in fata Congresului saptamana viitoare, banca centrala a promis ca va depune un efort total pentru a reduce presiunile inflationiste care se afla la cel mai ridicat nivel din ultimii 40 de…

- Fostul presedinte al Statelor Unite, Donald Trump, este acuzat in Congres ca a orchestrat „o tentativa de lovitura de stat" prin asaltul de la Capitoliu, relateaza BBC. Este vorba de prima ancheta in legatura cu evenimentele din 6 ianuarie 2021, cand sustinatorii lui Trump, instigati de presedinte,…

- Declarand ”Ajunge, ajunge!”, presedintele SUA, Joe Biden a cerut, joi, Congresului sa interzica armele de asalt, sa extinda verificarile de fond si sa implementeze alte masuri de control al armelor de foc pentru a aborda seria de impuscaturi in masa care au lovit Statele Unite, transmite Reuters. In…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a declarat marti dupa-amiaza ca va intensifica impreuna cu Rezerva Federala (Fed), institutia bancara centrala de la Washington, actiunile pentru contracararea inflatiei si a semnalat ca ar putea elimina unele ta