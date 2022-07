Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea Parlamentului italian privind votul de incredere in favoarea Guvernului in exercitiu a fost suspendata, miercuri dupa-amiaza, in contextul in care premierul demisionar Mario Draghi nu a stabilit clar daca accepta cererile de continuare a mandatului, dat fiind ca situatia este dinamica. Premierul…

- Votul electronic ar putea fi testat la urmatoarele alegeri nationale. O spune vicepresedintele Comisiei Electorale Centrale. Potrivit lui Pavel Postica, daca va exista vointa politica si proiectul va fi aprobat in Parlament, la urmatorul scrutin national, va fi verificata functionalitatea sistemului…

- Boris Johnson supravietuieste in rolul sau de prim-ministru al Marii Britanii, dar autoritatea sa va suferi cu siguranta o implozie, avand in vedere rezultatul care poate fi considerat „strans”.

- Votul din Parlament pentru Legea Offshore a fost pentru o lege care sa permita extragerea gazului romanesc din perimetrul Marii Negre. „Statul roman și cetațenii romani au de caștigat doar daca acel gaz va fi adus la suprafața. Statul va caștiga miliarde la buget și va avea prioritate in achiziția gazului…

- In Senat, prima Camera sesizata, in favoarea proiectului au votat toate partidele, mai putin AUR. In Camera Deputatilor, USR spune ca va sustine in continuare un amendament respins de Senat, care prevede ca profitul din exloatarea gazelor din Marea Neagra sa mearga spre Pilonul II de pensii. Ministrul…

- Senatul adoptat, miercuri, in plen, propunerea legislativa pentru modificarea Legii offshore care reglementeaza operatiunile petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol atat in perimetrele petroliere offshore, cat si onshore de adancime, stabilind ca statul roman va avea…

- Comisia juridica din Camera Deputatilor a dat avize pozitive, miercuri, pentru propunerile partidelor privind postul de judecator al Curtii Constitutionale ce va fi eliberat in urma expirarii mandatului lui Valer Dorneanu. PSD l-a propus pe Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general al Romaniei,…