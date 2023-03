Senatul francez a adoptat sambata, dupa zece zile de dezbateri aprinse, contestata reforma a pensiilor. Dupa Senat, legea va merge la Adunarea Naționala. Președintele Emmanuel Macron a amenințat ca este dispus sa adopte reforma fara votul parlamentului. Creste varsta de pensionare la 64 ani Un vot crucial il asteapta probabil joi in Adunarea Nationala, camera […] The post Senatul Franței n-a tinut cont de protestele violente din ultimele zile: a adoptat reforma pensiilor! first appeared on Ziarul National .