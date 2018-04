Stiri pe aceeasi tema

- Ion Vargau, senator si fost prefect al judetului Tulcea, a fost revocat din functia de secretar general al Senatului de catre presedintele Senatului Iulian Claudiu Manda.In locului lui Vargau a fost numita Izabela Chencian, incepand cu data de 11 aprilie 2018.Deciziiile au fost publicate in Monitorul…

- Senatul a adoptat, marti, in mod tacit, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, prin care cheltuielile pentru publicarea in Monitorul Oficial a legilor emise de Parlament vor fi suportate de ambele Camere. Termenul de dezbatere si…

- Senatorii au avizat trecerea Monitorului Oficial al Romaniei de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor,potrivit proiectului initiat de PNL si sustinut de USR. „Potrivit art. 74 din Constitutia Romaniei care stabileste ca initiativa legislativa apartine deopotriva «Guvernului,…

- Gabriela Dorojan a fost numita in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a prim-ministrului, George-Ionut-Razvan Fazacas a fost numit in functia…

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Marius-Iulian Carabulea a fost…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct…

