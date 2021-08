Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a confirmat miercuri numirea unui prim ambasador al presedintelui Joe Biden intr-o tara straina, situatia celorlalti diplomati nominalizati de Biden dupa instalarea sa la Casa Alba, la inceputul anului, fiind in continuare in suspans, din cauza opozitiei unui senator, relateaza AFP.…

- Senatul american a aprobat marti planul ambitios de investitii in infrastructura dorit de Casa Alba, in valoare de 1.200 de miliarde de dolari, oferind astfel un succes presedintelui democrat Joe Biden, care insa va trebui sa astepte votul din camera inferioara a Congresului pentru a-si clama victoria,…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a salutat miercuri numirea lui Mark Gitenstein in calitate de viitor ambasador al SUA la Uniunea Europeana, pe care a facut-o marti presedintele american Joe Biden, transmite EFE. "Salut nominalizarea lui Mark Gitenstein facuta de @POTUS de a deveni…

- Presedintele american Joe Biden ”indeamna regimul cubanez sa-si auda poporul” si ”apelul vibrant al acestuia la libertate”, intr-un comunicat difuzat luni de Casa Alba, la o zi dupa manifestatii antiguvernamentale istorice in Cuba, relateaza AFP. ”Statele Unite indeamna regimul cubanez sa-si…

- Presedintele american Joe Biden a ținut sa ii faca un cadou omologului sau rus Vladimir Putin și i-a oferit acestuia, in cadrul summitului de la Geneva, o pereche de ochelari de aviator pe comanda și o sculptura din cristal reprezentand un bizon american, potrivit unui oficial de la Casa Alba, citat…

- Presedintele american Joe Biden a discutat miercuri telefonic cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la scurt timp dupa anuntul trimiterii unui emisar in Israel si teritoriile palestiniene, Hady Amr, in contextul escaladarii violentelor in ultimele zile, informeaza AFP. "Am avut o…