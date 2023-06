Regizorul Wim Wenders va fi recompensat cu Premiul Lumière

După Tim Burton, Jane Campion sau Clint Eastwood şi Catherine Deneuve, cineastul german Wim Wenders va primi cel de-al 15-lea premiu Lumière, care celebrează cele... The post Regizorul Wim Wenders va fi recompensat cu Premiul Lumière appeared first on Special Arad · ultimele știri… [citeste mai departe]