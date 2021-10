Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect privind recunoasterea activitatii economice desfasurate de catre persoanele fizice autorizate (PFA) ca fiind vechime in munca si, dupa caz, vechime in specialitate. Proiectul a fost adoptat cu 82 de voturi "pentru", unul "impotriva" si 43 de abtineri. Propunerea legislativa merge la Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.

Propunerea legislativa, initiata de parlamentari USR PLUS, are ca obiect de reglementare completarea OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile…