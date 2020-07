Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump i-a comutat pedeapsa cu inchisoarea fostului sau consilier Roger Stone, condamnat in februarie la trei ani si patru luni de inchisoare in cadrul anchetei privind ingerinta rusa in campanie prezidentiala din 2016.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul…

- "Presedintele Donald J. Trump a ordonat o masura de clementa executiva pentru a-i comuta pedeapsa nedreapta lui Roger Stone. El a suferit destul. Acum este un om liber", a anuntat Casa Alba intr-un comunicat. Roger Stone ar fi trebuit sa inceapa executarea pedepsei saptamana viitoare, relateaza BBC.…

- Presedintele SUA Donald Trump i-a comutat pedeapsa cu inchisoarea fostului sau consilier Roger Stone, condamnat in februarie la trei ani si patru luni de inchisoare in cadrul anchetei privind ingerinta rusa in campanie prezidentiala din 2016, potrivit news.ro."Presedintele Donald J. Trump a ordonat…

- Președintele american Donald Trump a comutat pedeapsa cu inchisoarea fostului sau consilier și totodata prieten apropiat, Roger Stone, condamnat in februarie la 40 de luni de inchisoare, noteaza BBC.Anunțul a venit imediat dupa ce Curtea de Apel din Washington DC a respins cererea lui Stone de a amana…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a comutat pedeapsa cu inchisoarea prietenului sau Roger Stone, condamnat in februarie la 40 de luni de inchisoare in cadrul anchetei privind amestecul Rusiei in campanie prezidentiala din 2016, a anunțat vineri Casa Alba.

- Presedintele american, Donald Trump, i-a comutat pedeapsa cu inchisoarea prietenului sau Roger Stone, condamnat in februarie la 40 de luni de inchisoare in cadrul anchetei privind ingerinta rusa in campanie prezidentiala din 2016, a facut cunoscut vineri Casa Alba, scrie AFP. "Astazi,…

- Sute de oficiali ai administratiei fostului presedinte republican George W. Bush Bush il vor sustine in alegerile prezidentiale pe democratul Joe Biden, au declarat persoane implicate in acest efort, acesta fiind cel mai recent grup republican care se opune realegerii lui Donald Trump, relateza Reuters.

- Oficiali ucraineni au afirmat sambata ca li s-a oferit mita in valoare de cinci milioane de dolari pentru a opri ancheta impotriva fondatorului companiei energetice Burisma, dar au sustinut ca nu exista nicio legatura cu Hunter Biden, fiul fostului vicepresedinte american Joe Biden, actual candidat…