Stiri pe aceeasi tema

- Romanii s-au mobilizat exemplar pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina, insa acum și un polițist de la trupele speciale ale SAS Timiș are nevoie de ajutor. Omul legii, in varsta de doar 41 de ani, sufera de o boala rara pentru care a fost operat in prima faza. Acesta este casatorit și are un…

- Ancheta ajunsa la final in cazul a doi indivizi, in Timiș. Ei au fost trimiși in judecata pentru ca au incercat sa ajute patru migranți sa treaca granița in Romania, prin Vama Cenad. Pentru doi dintre transfugi au procurat chiar buletine romanești false.

- Vicepresedintele USR, Dan Barna, nu exclude o viitoare candidatura pentru presedintia partidului, insa spune ca, in prezent, cel mai potrivit sa conduca formatiunea politica este presedintele interimar, Catalin Drula. "Vom vedea care vor fi colegii candidati. Eu cred ca in momentul de fata…

- Primarul USR al Timisoarei, Dominic Fritz, sustine, intr-un interviu acordat News.ro, ca majoritatea deciziilor din Biroul National al partidului au fost luate consensual, nu au fost respinse cu celebra majoritate de 14 la 11. ”Mi-as fi dorit ca Dacian Ciolos sa lupte in continuare pentru viziunea…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, sustine ca traversam o perioada dificila, o perioada tulbure si apar gesturile de violenta ale unor "pescari in ape tulburi" care incearca sa profite de supararea oamenilor si de frustrare. Catalin Drula a declarat, marti seara, la TVR, ca USR…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionuț Moșteanu, a anunțat ca vicepreședintele Catalin Drula va prelua interimar conducerea formațiunii, dupa demisia lui Dacian Cioloș din funcția de președinte al partidului. „Catalin Drula preia interimar conducerea, vicepeședintele cu cel mai mare numar de voturi la congres.…

- Parlamentarii USR de Timiș, Catalin Drula, Raoul Trifan, Nicu Falcoi și Daniel Toda, atrag atenția Guvernului Romaniei și președinților celor doua partide la putere, Florin Cițu și Marcel Ciolacu, ca adoptarea ordonanței privind prețurile la energie pentru CET-uri, in forma actuala, va avea ca efect…